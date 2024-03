La noche del miércoles 6 de marzo el medio británico The Mirror anunció que Chris Martin y Dakota Johnson ya estarían comprometidos desde hace algún tiempo . La pareja tiene seis años de noviazgo y desde octubre de 2017 este romance ha sido un tema fascinante para fanáticos de los artistas y la prensa, en especial por la privacidad en la que han mantenido la relación durante todo este tiempo. Aunque los representantes del vocalista de Coldplay y la actriz de Hollywood no se han pronunciado al respecto aún, la confirmación de uno de los tantos rumores que existen en el mundo del entretenimiento ha generado más atención en los futuros esposos.

La noticia ha recibido reacciones positivas tanto de fans como de amigos, en especial de Gwyneth Paltrow, la ex esposa de Martin y madre de sus dos hijos, quien habría dado su bendición a la pareja para esta unión más formal. Esta dinámica familiar moderna ha sido elogiada por su madurez y gracia, convirtiéndose en un ejemplo de que la nueva y la ex no deberían tener inconvenientes, en especial si se piensa en el bienestar de toda la familia.

La amistad de Gwyneth y Dakota le da un toque refrescante a una industria con tantos problemas amorosos. La actriz de 51 años ha compartido en el pasado algunas fotografías con Johnson en Instagram, donde también suele subir instantáneas con su amistoso ex.

Le puede interesar ¿Se canceló la boda? En exclusiva la actriz Mafer Pérez aclara los rumores