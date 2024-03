View this post on Instagram

"Falta menos de un mes para casarnos, no se ha suspendido, no se ha postergado hasta ahora, no ha pasado nada" aseguró Nanda. A pesar que la pareja no conoce quién inició este rumor del que tenían conocimiento porque la prensa se ha puesto en contacto con ellos en estos días, Pérez no tuvo ningún reparo en hablar del tema.

Además, a pesar de la ola de críticas, Mafer comentó que sí cobrarán por la transmisión en vivo de este romántico evento.

