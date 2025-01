Cazzu desata debate tras mostrar a su hija Inti en la grabación de su nuevo video

La canción tendría dedicatoria exclusiva , su expareja, Christian Nodal. Cazzu además dedicó una publicación tipo carrete en la que explica cada una de las instantáneas, y en una de esas aparece Inti, "mi hija amando al tipo rojo con cuernos", escribió sobre esa imagen en específico, "La única que que no me gustó de la descripción fue: mi hija amando al tipo rojo con cuernos", dice uno de los comentarios con más aprobación en el post.

Me voy, pero antes me voy a vengar

Te creí y yo no doy más de una oportunidad

Sin embargo, sus seguidores no dudaron en defender los comentarios en contra de tal foto, "Me da risa que las doñitas se hacen telenovelas en su cabeza de que es reverencia al diablo. Señoras, toda la vida han existido los arquetipos y el simbolismo", "La gente que no sabe de metáforas ni poesía, ofendidos en 3,2,1...", dicen opiniones ligadas a las críticas que la fotografía ha producido.

Cazzu abre su corazón sobre su ruptura con Christian Nodal en su nueva canción, La Cueva: esto dice la letra

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si, esa vez, te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que, lo que sabes, te lo enseñé yo

Qué bien que suena Cazzu en el corrido, ¿eh?Dice

Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?

Me quería dar diamante', ya me los había comprado

Mucho ante' de conocerte, yo ya había coronado

Y hasta ahora me había controlado

Mientras tanto, Cazzu no ha dado respuestas sobre los señalamientos ligados a su maternidad y la forma en la que lo entrevera con su vida artística, y continúa mostrando el proceso creativo que esta nueva era musical ha producido en su vida.