Música
16 oct 2025 , 18:54

La cantante Greeicy envía un mensaje de apoyo a su padre

Greeicy Redón la cantante colombiana, subió un video y un mensaje en el cual defiende a su padre tras una acusación judicial en su contra.

   
  • La cantante Greeicy envía un mensaje de apoyo a su padre
    La cantante Greeicy envía un mensaje de apoyo a su padre.( Ecuavisa.com )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La cantante Greeicy Rendón publicó un video acompañado de un mensaje de apoyo a su padre Luis Alberto Rendón, quien está acusado de los delitos de secuestro simple y tortura agravada, ocurridos en mayo de 2023.

LEA: Guitarrista Original de Kiss, Ace Frehley fallece a los 74 años

Esto tras sufrir un robo en su domicilio ubicado en Antioquia, Colombia, donde fueron sustraídos bienes por un valor superior a los 1.700 millones de pesos colombianos, aproximadamente USD 443 mil dólares. A raíz de este hecho, el padre de la artista habría participado en la retención de dos empleados que presuntamente estarían involucrados en el robo.

La artista compartió un video en el que se observan imágenes junto a su padre, compartiendo momentos familiares, acompañado de un mensaje de apoyo en el que se lee: "Tiempo al tiempo, espacio a la VERDAD y aunque sufra el CORAZÓN... Siempre con la frente en ALTO porque la CONCIENCIA nos enseñó que si está LIMPIA, bien se descansa."

LEA: Fans piden cancelar a Nodal tras responder a Cazzu por sus declaraciones sobre su hija

Aunque no hizo una referencia directa al proceso judicial que enfrenta su padre, Greeicy expresó: "Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano... Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó, entre tantas cosas, a trabajar duro."

La detención de su padre, Luis Alberto Rendón, se llevó a cabo el 11 de octubre de 2025. En la audiencia realizada en el juzgado de Rionegro, fue acusado formalmente de secuestro simple y tortura agravada, cargos que no aceptó. Mientras avanza el proceso judicial, Rendón permanecerá detenido.

Temas
Colombia
secuestro
prisión
judicial
tortura
papa
caso
Greeicy
Greeicy
Greeicy Rendón
Colombia
Noticias
Recomendadas