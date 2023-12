No creerás la canción de reguetón que Barack Obama escogió como favorita en su TOP de música del 2023

Esa no es la única canción hispana en el TOP, sino también La bebé (remix) de Peso Pluma y el rapero Yng Lvcas, esta pista revolucionó las listas musicales y el género de música regional mexicana actual en zonas internacionales, en las que su primer idioma no es precisamente el español.

" Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito? ¿Qué haces buscándome el la’o, si sabes que yo errores no repit o?", ¿te suena el verso? no es nada más que TQG , la exitosa pista de las colombianas Karol G y Shakira, en la que dan una breve indirecta a sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué , así también como un shot de poder a sus fanáticas.

Los géneros que Obama escucha van desde el rock, country, hip-hop, electrónica, pop, rhythm and blues y reguetón.

Since i have a lover, 6lack

I remember everything, Zach Bryan ft. Kacey Musgraves

America has a problem, Beyoncé ft. Kendrick Lamar

The Returner, Allison Russell

Unavailable, Davido ft. Musa Keys

My love mine all mine, Mitski

Sittin’ on top of the world, Bruna Boy ft. 21 Savage

Vampire Empire, Big Thief

Younger & Dumber, Indigo de Souza

Toxic Trait, Stormzy ft. Fredo

Where you are, John Summit & Hayla

La bebé (remix) Yng Lvcas & Peso Pluma