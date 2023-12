Pese a que el 2023 no fue un año tan poderoso como el 2022 en lo que respecta a conciertos en Ecuador, diversos artistas de talla internacional han anunciado nuevas giras alrededor del mundo, ciertos de ellos incluyeron al país, otros no -como Karol G-, mientras que algunos aún no anuncian los países latinos que visitarán aún (Bad Bunny), por lo que las esperanzas siguen intactas.

A continuación te contaremos con respecto a los artistas que ya tienen puesto un pie en Ecuador el próximo año.