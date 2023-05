Estas son las 10 mejores canciones de la historia para la Inteligencia Artificial

Desde Bohemian Rhapsody , de la icónica banda Queen hasta Lose Yourself del rapero norteamericano Eminem, la lista elaborada por la IA pretende abarcar las canciones que dejaron una huella significativa en la historia de la humanidad.

Considerada como un emblema del rock , Stairway to Heaven de la banda Led Zeppelin es considerada como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Tanto su letra como su compleja estructura sigue siendo analizada actualmente.

Estrenada en los años 90 , Smells Like Teen Spirit de la banda Nirvana es considerada como un himno generacional por sus evidentes referencias al nihilismo de su género.

Una balada romántica de los 90, I Will Always Love You de Whitney Houston es una canción por demás emotiva. La cantante norteamericana es capaz de transmitir una despedida amorosa de una forma memorable.