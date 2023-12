Círculo cercano a Gerard Piqué afirma que el español quiso regresar con Shakira luego de su infidelidad con Clara Chía, pero no funcionó

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se encuentran más enamorados que nunca a pesar de ser el centro de atención de toda la prensa internacional y las múltiples indirectas de Shakira, pero otra habría sido la historia cuando la cantante colombiana descubrió la presunta infidelidad de su ex con la joven catalana.

Recientemente salieron a la luz detalles de los inicios del romance entre el exfutbolista y la estudiante de Relaciones Públicas. Según el círculo cercano a Piqué, el empresario habría tratado de retomar su relación con la intérprete de Loba pero las cosas no funcionaron como esperaba e incluso la barranquillera habría hecho un guiño a esta situación en su popular colaboración con Bizarrap, donde canta la frase: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.

