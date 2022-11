Bad Bunny en Ecuador: se va terminando el plazo para el canje de entradas en Quito

Cómo ya se hizo en Guayaquil , ahora la organizadora del evento, Feel The Tickets , pide a los fans del cantante puertorriqueño en Quito que se acerquen a cambiar sus boletos virtuales por los físicos (necesarios para entrar al concierto) en la fecha y lugares indicados en la capital, según la localidad adquirida.

LUGAR, FECHA Y HORARIO, PARA CANJEAR ENTRADAS DE BAD BUNNY EN QUITO

- Palco y Callaita Fan Zone (Punto de venta Feel The Tickets en el Centro Comercial Iñaquito (CCI) 12 Y 13 de noviembre.

¿QUÉ PASA SI VIVO EN OTRA CIUDAD Y COMPRÉ LA ENTRADA VIRTUAL?

Feel The Tickets estableció que las personas "que no viven en Quito y Guayaquil y que llegan el día del show a la capital, podrán reclamar su ticket físico en el Centro Comercial Iñaquito (CCI), punto de venta Feel The Tickets", en el horario de 10 de la mañana a las 7 de la noche.

