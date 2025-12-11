Bad Bunny sufrió una caída en su concierto en México

Este <b>miércoles 10 de diciembre</b>,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-lidera-lista-mejores-discos-2025-rolling-stone-EF10519591 target=_blank><b> </b>Bad Bunny</a> hizo su primera presentación en la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-sorprende-asistir-lucha-libre-mexico-antes-conciertos-FA10546210 target=_blank>Ciudad de México</a><b> </b>y, aunque el concierto fue calificado como espectacular por sus fanáticos, el artista vivió un momento<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/gigi-mieles-responde-alex-vizuete-defiende-version-hechos-GB10551124 target=_blank></a> <b></b><i></i><i></i><b></b><b></b> <b></b>