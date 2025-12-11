Música
11 dic 2025 , 14:40

Bad Bunny sufrió una caída en su concierto en México

Durante su primer concierto en Ciudad de México, el boricua sufrió una caída sobre el escenario que, sin embargo, no provocó mayores percances.

   
    Foto archivada en el Instagram de Bad Bunny.( RRSS )
Este miércoles 10 de diciembre, Bad Bunny hizo su primera presentación en la Ciudad de México y, aunque el concierto fue calificado como espectacular por sus fanáticos, el artista vivió un momento inesperado: cayó mientras se encontraba sobre un segundo escenario dentro del Estadio GNP Seguros.

Bad Bunny se encontraba interpretando Efecto, uno de los temas más populares de Un Verano Sin Ti, cuando resbaló y cayó de espaldas desde La Casita, un escenario elevado dentro del recinto. La caída, registrada por numerosos asistentes, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Afortunadamente, el percance no pasó a mayores. Tras resbalar, el puertorriqueño se levantó, se rio y continuó con el espectáculo sin interrupciones significativas.

La presentación del 10 de diciembre fue solo la primera de ocho funciones agotadas en la Ciudad de México, con fechas del 10 al 21 de diciembre.

Los asistentes vivieron un arranque espectacular que promete noches inolvidables en esta gira, consolidando a Bad Bunny como uno de los artistas más esperados del año.

Miles de espectadores viralizaron el momento en redes sociales, con mensajes de apoyo y otros en de burla. Aunque la caída no le generó mayores complicaciones, su voz se apagó por unos segundos. Los cometarios no han parado acusando al artista de utilizar playback.

