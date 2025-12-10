Bad Bunny presenció la lucha libre en México previo a sus conciertos

Bad Bunny sorprendió a los fanáticos este martes 9 de diciembre al asistir a las luchas en la Arena México, un día antes de iniciar su serie de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Entre el público se notó un despliegue inusual de seguridad y la presencia de personas que, como muchos aficionados a la lucha libre, portaban máscaras para ocultar su identidad.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó la visita del artista puertorriqueño mediante sus redes sociales, destacando que Bad Bunny disfrutó del espectáculo horas antes de iniciar su serie de conciertos en la capital.

Lea: Bad Bunny lidera la lista de los mejores discos del año, según Rolling Stone