Bad Bunny presenció la lucha libre en México previo a sus conciertos

La presencia del cantante causó revuelo entre los asistentes en la Arena México.

   
    Bad Bunny durante la Met Gala 2025.( RRSS )
Bad Bunny sorprendió a los fanáticos este martes 9 de diciembre al asistir a las luchas en la Arena México, un día antes de iniciar su serie de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Entre el público se notó un despliegue inusual de seguridad y la presencia de personas que, como muchos aficionados a la lucha libre, portaban máscaras para ocultar su identidad.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó la visita del artista puertorriqueño mediante sus redes sociales, destacando que Bad Bunny disfrutó del espectáculo horas antes de iniciar su serie de conciertos en la capital.

Durante su visita, Bad Bunny se cubrió con una máscara de Místico y una sudadera con gorro, aunque esto no bastó para despistar a los fans. Sus acompañantes también recurrieron a máscaras de luchadores, lo que llamó la atención de los asistentes y confirmó que un invitado famoso estaba entre ellos.

El impacto de la presencia del artista se intensifica con sus ocho conciertos programados en el Estadio GNP Seguros, que comenzarán el miércoles 10 de diciembre. Muchos seguidores ya acampan fuera del estadio para conseguir los mejores lugares y disfrutar del show del Conejo Malo.

