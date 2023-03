Eso no fue todo lo que ha generado polémicas, sino también el gesto de la joven, quien se separó del rapero boricua recientemente en medio de su pronunciado embarazo. Emmanuel declaró en una transmisión: "Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida (...) No vamos a estar hablando ni haciendo un circo. Tiene buen corazón".

Anuel subió a Yailín al escenario en su concierto en Ecuador: La influencer dio un inesperado mensaje

Además, pidió a los seguidores de la joven de aproximadamente 20 años que la apoyen, ya que trabaja duro y además será madre joven: "Apóyenla de verdad, está trabajando y es la madre de mi hija, como sea es mi familia, siempre será mi familia".