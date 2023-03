View this post on Instagram

"Bienvenida al mundo, CATTLEYA pequeña princesa! Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza", se lee al inicio del emotivo mensaje de la joven de 20 años hacia su hija. En una de las fotos compartidas se puede observar el rostro de la nena cubierto con una flor del mismo nombre de la hija de los intérpretes de 'Si Tú Me Busca'.

Esta noticia llega a tan solo un mes del anuncio que la misma Yailin realizó para confirmar que se había separado de su esposo "por cosas de la vida".

Aunque según medios internacionales, la pareja se habría separado por supuestas agresiones físicas, el ex de Karol G ha conseguido separar su fallida relación con la rapera dominicana para del rol de padres por el bien de su hija.

"Yo soy un hombre, cuando yo me enamoro yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de ella desde el primer momento que pasó", dijo el cantante a través de una transmisión en vivo.

En noviembre del 2022 la expareja anunció que se convertirían en padres luego de contraer nupcias en junio del mismo año. Aunque Yailin es madre primeriza, esta es la segunda vez en la que Anuel se convierte en padre.

En un clip publicado en la cuenta del programa "El Gordo y La Flaca" de Univisión, el artista de 30 años confirmó que el nacimiento de la pequeña Cattleya.