Música
16 sep 2025 , 15:57

Aleks Syntek regresa a Guayaquil: se presentará en el Oktoberfest del Beerman

El intérprete de Duele el amor volverá a Ecuador como parte de su gira latinoamericana y será la gran atracción del Oktoberfest en Guayaquil.

   
  • Aleks Syntek regresa a Guayaquil: se presentará en el Oktoberfest del Beerman
    Aleks Syntek ofrecerá tres conciertos en las principales ciudades del Ecuador. ( RRS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El Oktoberfest del Beerman, considerado el festival cervecero más grande del Ecuador, regresa este 27 de septiembre al Centro de Convenciones de Guayaquil con una edición renovada que promete tradición y entretenimiento.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de Aleks Syntek, ícono del pop latino, quien vuelve a Guayaquil tras ocho años de ausencia de la Urbe Porteña.

Lea: Paulo Londra se confiesa: "Ni bien llegué a Ecuador y ya me enamoré"

El cantante mexicano ofrecerá un recorrido por sus mayores éxitos, entre ellos Sexo, pudor y lágrimas, Duele el amor e Intocable, temas que marcaron una generación y lo consolidaron como una de las voces más reconocidas de Latinoamérica.

Lea: Aleks Syntek lanzó un disco de Karol G al inodoro y confesó lo que opina de la Shakira actual

El evento contará además con la participación de cuatro bandas en vivo, una amplia selección de cervezas nacionales y un espacio dedicado a emprendimientos gastronómicos. Los precios de la preventa son:

  • General: USD 25
  • VIP: USD 45

    • El regreso de Syntek a Ecuador forma parte de una gira latinoamericana que también lo llevará a Cuenca (25 de septiembre, Casa de la Cultura) y Quito (26 de septiembre, Teatro San Gabriel), culminando en Guayaquil con el Oktoberfest del Beerman.

    Temas
    Entretenimiento
    espectáculo
    Guayaquil
    Noticias
    Recomendadas