Aleks Syntek regresa a Guayaquil: se presentará en el Oktoberfest del Beerman

El Oktoberfest del Beerman, considerado el festival cervecero más grande del Ecuador, regresa este 27 de septiembre al Centro de Convenciones de Guayaquil con una edición renovada que promete tradición y entretenimiento. Uno de los momentos más esperados será la presentación de Aleks Syntek, ícono del pop latino, quien vuelve a Guayaquil tras ocho años de ausencia de la Urbe Porteña. Lea: Paulo Londra se confiesa: "Ni bien llegué a Ecuador y ya me enamoré"

El cantante mexicano ofrecerá un recorrido por sus mayores éxitos, entre ellos Sexo, pudor y lágrimas, Duele el amor e Intocable, temas que marcaron una generación y lo consolidaron como una de las voces más reconocidas de Latinoamérica. Lea: Aleks Syntek lanzó un disco de Karol G al inodoro y confesó lo que opina de la Shakira actual El evento contará además con la participación de cuatro bandas en vivo, una amplia selección de cervezas nacionales y un espacio dedicado a emprendimientos gastronómicos. Los precios de la preventa son:

General: USD 25

VIP: USD 45