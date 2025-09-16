El Gran Viaje de tu Vida: La película que mezcla romance y fantasía aterriza en Ecuador

¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y volver a los momentos que marcaron tu vida?. Esa es la premisa de El Gran Viaje de tu Vida, la nueva cinta de Kogonada que combina romance, humor y realismo mágico. La película, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, llegará a los cines ecuatorianos el 18 de septiembre.

La trama sigue a Sarah interpretada por Robbie y a David interpretado por Farrell, dos desconocidos que se encuentran en una boda y terminan arrastrados por puertas misteriosas que los conducen a revivir los episodios más significativos de sus vidas. En ese recorrido deberán enfrentar miedos, reconciliarse con su pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro compartido.

El guión original de Seth Reiss reúne a un elenco de lujo en el que destacan Phoebe Waller-Bridge y Kevin Kline, quienes aportan humor y frescura a la historia.

