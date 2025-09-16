El Gran Viaje de tu Vida: La película que mezcla romance y fantasía aterriza en Ecuador

<b>¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y volver a los momentos que marcaron tu vida?</b>. Esa es la premisa de El Gran Viaje de tu Vida, la nueva cinta de Kogonada que combina romance, humor y realismo<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/peliculas target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/elenco target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/esto-sabe-super-mario-galaxy-nueva-pelicula-nintendo-llegara-2026-LA10105592 target=_blank></a>