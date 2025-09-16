Cine
16 sep 2025 , 11:00

El Gran Viaje de tu Vida: La película que mezcla romance y fantasía aterriza en Ecuador

Margot Robbie y Colin Farrell protagonizan una historia de puertas misteriosas, recuerdos y segundas oportunidades.

   
  • El Gran Viaje de tu Vida: La película que mezcla romance y fantasía aterriza en Ecuador
    El Gran Viaje de tu Vida ( Archivo )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y volver a los momentos que marcaron tu vida?. Esa es la premisa de El Gran Viaje de tu Vida, la nueva cinta de Kogonada que combina romance, humor y realismo mágico. La película, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, llegará a los cines ecuatorianos el 18 de septiembre.

La trama sigue a Sarah interpretada por Robbie y a David interpretado por Farrell, dos desconocidos que se encuentran en una boda y terminan arrastrados por puertas misteriosas que los conducen a revivir los episodios más significativos de sus vidas. En ese recorrido deberán enfrentar miedos, reconciliarse con su pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro compartido.

El guión original de Seth Reiss reúne a un elenco de lujo en el que destacan Phoebe Waller-Bridge y Kevin Kline, quienes aportan humor y frescura a la historia.

Lea más: Esto se sabe de Super Mario Galaxy, la nueva película de Nintendo que llegará en 2026

El Gran Viaje de tu Vida
El Gran Viaje de tu Vida ( Archivo )

Lea más: Jennifer López revela que quiso interpretar a Eva Perón, pero Madonna le ganó el papel

Es la clase de película que me gustaría ver en una sala de cine abarrotada: sorprendente, original y con dos actores extraordinarios como Margot y Colin, quienes hoy están en la cima de su arte. Juntos encienden la pantalla y nos recuerdan que el cine puede ofrecer mundos nuevos y, a la vez, reflejar lo cotidiano, aquello con lo que todos podemos identificarnos”, comenta Kogonada, director de la cinta.

Rodada en Los Ángeles, la cinta despliega una estética onírica que combina escenarios reales con efectos de última generación, ofreciendo una experiencia inmersiva que apuesta por la mezcla entre fantasía y emociones universales.

Original, conmovedora y visualmente deslumbrante, El Gran Viaje de tu Vida se perfila como una de las propuestas cinematográficas más imperdibles del año, recordándo al público que siempre hay una puerta dispuesta a guiarnos hacia un nuevo comienzo.

Temas
Entretenimiento
Cine
películas
Hollywood
romance
parejas
espectáculo
Ficción
Margot Robbie
Colin Farrell
Ecuador
Noticias
Recomendadas