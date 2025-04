Alejandro Sanz lamenta la pérdida de dos amigos en el derrumbe de la discoteca Jet Set

Horas más tarde, el músico volvió a hablar desde sus historias, esta vez con un tono aún más afectado. “Mi corazón está lleno de incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, escribió, sumando un mensaje de solidaridad con el pueblo dominicano: “Estoy con ustedes, fuertemente”. El colapso del Jet Set dejó varias víctimas y mantiene en estado de shock a toda la comunidad.

La tragedia caló hondo en el corazón de Sanz, quien no dudó en mostrar públicamente su dolor. Aunque no eran familia de sangre, Eduardo y Johanna formaban parte de su círculo más íntimo. La pérdida lo atraviesa y lo impulsa a recordar un mensaje que ahora repite con fuerza: cada segundo cuenta.