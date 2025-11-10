Música
10 nov 2025 , 17:34

Revelan la causa de muerte de Ace Frehley, miembro fundador de Kiss, a sus 74 Años

El legendario guitarrista conocido como el Spaceman falleció el 16 de octubre. El informe médico forense confirma que la muerte fue un accidente.

   
  • Revelan la causa de muerte de Ace Frehley, miembro fundador de Kiss, a sus 74 Años
    Ace Frehley falleció a los 74 años. ( RRS )
Semanas después del fallecimiento del legendario guitarrista de KISS, Ace Frehley, se ha revelado la causa de su muerte. El músico, que murió a los 74 años, perdió la vida a causa de lesiones por traumatismo contundente en la cabeza debido a una caída.

El médico forense del condado de Morris confirmó el informe, obtenido por People este lunes 10 de noviembre, dictaminando que la forma de la muerte fue un accidente.

Ace Frehley fue uno de los fundadores de Kiss.
Ace Frehley fue uno de los fundadores de Kiss. ( RRSS )

La familia del rockero, cuyo nombre de nacimiento era Paul Frehley, había anunciado su muerte el 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey. Según reportes iniciales, Frehley había sufrido una caída en su casa varias semanas antes del deceso.

En el anuncio de su fallecimiento, la familia expresó estar "completamente devastada y con el corazón roto", y mencionó que pudieron rodearlo de "palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, afectuosas y pacíficas" en sus últimos momentos.

Ace debutó en la música el 18 de febrero de 1974.
Ace debutó en la música el 18 de febrero de 1974. ( RRSS )

Frehley había informado sobre una "caída menor" a sus fans a través de Instagram el 25 de septiembre, lo que lo obligó a cancelar una presentación. Posteriormente, el 6 de octubre, canceló el resto de sus fechas de la gira de 2025 "debido a problemas médicos continuos".

Los cofundadores de Kiss, Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, asistieron a un memorial íntimo celebrado en el Bronx, Nueva York, una semana después de su fallecimiento. Ace Frehley es sobrevivido por su hija, Monique, y su esposa, Jeanette Trerotola.

