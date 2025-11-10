Revelan la causa de muerte de Ace Frehley, miembro fundador de Kiss, a sus 74 Años

Semanas después del fallecimiento del legendario guitarrista de KISS, Ace Frehley, se ha revelado la causa de su muerte. El músico, que murió a los 74 años, perdió la vida a causa de lesiones por traumatismo contundente en la cabeza debido a una caída.

El médico forense del condado de Morris confirmó el informe, obtenido por People este lunes 10 de noviembre, dictaminando que la forma de la muerte fue un accidente.

