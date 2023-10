53 años después se conocerá el último tema de The Beatles, Now and Then

Luego de 53 años de la banda británica, The Beatles, se conocerá por fin su nuevo tema Now and Then. Todo esto es posible por el uso de una inteligencia artificial y una cita que tenía grabada John Lennon. Se publicará el 2 de noviembre en todas las plataformas de streaming y sería el adiós definitivo de esta icónica banda.

Si no fuera suficiente esta sorpresa, días después de su lanzamiento llegará a las pantallas un documental de 12 minutos donde se revelan videos de archivo de Paul McCartney, Ringo Starr, el fallecido George Harrison, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

La portada de este nuevo single de The Beatles será realizada por el artista plástico estadounidense Ed Ruscha. La canción tendrá varias presentaciones como en vinilo y casete, que será acompañada de un remix totalmente nuevo en estéreo de Love Me Do, uno de los primeros sencillos de la banda.

La versión en vinilo para los aficionados es en formatos de 7 y 12 pulgadas y solo se encontrará disponible en la tienda exclusiva de los Beatles.