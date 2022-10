Hallan fotos inéditas de los Beatles antes de su salto a la fama

Dos fotografías del grupo tocando en el club The Cavern, en su natal Liverpool, al norte de Inglaterra , fueron halladas y difundidas por primera vez.

La banda británica The Beatles se confabuló como una de las agrupaciones más importantes de la industria musical. El cuarteto conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr continúan dando de qué hablar pese a la cantidad de tiempo pasado desde su separación.

Los Beatles en The Cavern Club.

Las imágenes fueron tomadas en julio de 1961, alrededor de un año antes de que la archifamosa banda británica sacara su tema debut "Love Me Do". En esas fotos se ve a John Lennon y Paul McCartney al micrófono, a George Harrison en la guitarra y a Pete Best, el batería original del grupo.

El historiador de los Beatles Mark Lewishoh comenta que "tomadas dentro del club Cavern de Liverpool, estas fotos no vistas previamente, capturan a los Beatles tocando para una audiencia en la hora del almuerzo o por la tarde en julio de 1961".