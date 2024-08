La cantante admitió que esta decisión ha sido liberadora , y subrayó que no se siente atormentada por la situación . Explicó que ha aprendido a manejar las redes sociales de manera que no le afectan personalmente y que está consciente de las críticas y cambios de opinión del público.

Cazzu reveló que no tiene las redes sociales en su celular desde hace dos meses y comentó que su alejamiento fue una medida consciente para evitar el estrés y la exposición negativa . “Saqué mis redes sociales, porque hay un infierno prendiéndose fuego, ni siquiera quiero que me salte una chispa ...” comentó.

Además, durante la entrevista, Cazzu compartió su perspectiva sobre el impacto de las redes sociales y cómo ha trabajado en su bienestar emocional al distanciarse de ellas. También interpretó “Como La Flor” de Selena para sus seguidores, pero aclaró que no tiene planes inmediatos de retomar su carrera musical. “Yo hace un año no saco un disco, no saco música, no hago nada chicos, estoy en mi casa y no hago nada”, dijo.

La reaparición de Cazzu ha dejado a sus fans expectantes y curiosos sobre su futuro en la música. Por ahora, la artista parece disfrutar de su pausa y el espacio que ha creado para sí misma, alejada del ruido mediático y el constante escrutinio en las redes sociales.

