Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Si bien muchos seguidores felicitaron a la pareja por la noticia, otros no dudaron en lanzar críticas, cuestionando la capacidad del artista para hacerse cargo de sus hijos. Comentarios como "¿Otro hijo? ¿Y los demás?" y "Anuel, cuida a tus hijos, no solo los hagas" reflejan la preocupación de algunos seguidores por el historial familiar del cantante.

