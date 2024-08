Días atrás Shakira fue captada en una escena muy posible de viralizarse. La noche no era la única que la acompañaba en una velada en un lujoso hotel de Miami el pasado 7 de agosto, sino también un individuo del que no se conocía su identidad. Su espalda fue suficiente para emocionar a las fanáticas de La Loba.

Sin embargo, según nuevas declaraciones de reconocidos reporteros de espectáculo, principalmente Alex Rodríguez, el cantante de Amiga Mía no era el hombre delante de ella, sino Antonio de la Rúa, su expareja, pero no, no los hagamos novios, todo tendría explicación.

“Según la información que me dieron esta mañana, desde hace algunos meses están trabajando juntos. Antonio de la Rúa viene a ser algo así como su contador, es la persona que está administrando todo el tema profesional y personal de Shakira”, declaró el periodista del programa Siéntese Quien Pueda.