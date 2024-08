Durante el fin de semana Jennifer López fue captada recorriendo una mansión de USD 68 millones en Beverly Hills, California, a unos 15 minutos de la casa conyugal que compró con Ben Affleck y que hace unos meses pusieron a la venta por el mismo precio.

La cantante de On the Floor ya no portaba su anillo de bodas mientras hacía un tour por la casa de cinco dormitorios y siete baños junto a su hija Emme, de 16 años, y un agente de bienes raíces, según revelan imágenes obtenidas por el medio estadounidense TMZ.

Lea ¿Ángela Aguilar está embarazada? Un video devela la verdad