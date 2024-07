En la fotografía compartida este miércoles, JLo muestra su mano izquierda, donde no se había colocado el anillo de bodas

"Su verano no es exactamente lo que había planeado originalmente, pero lo está aprovechando al máximo", reveló recientemente una fuente cercana a López fuente al medio estadounidense People. "Ella siempre está agradecida por el tiempo en familia".

La artista publicó la mañana de este miércoles una selfie en el espejo donde mostraba su tonificada silueta en un traje de baño blanco de una pieza que, aparentemente, sería uno de sus favoritos. Otras celebridades han optado igualmente en lucir la prenda de $99 de So Chic de Gooseberry Intimates en sus respectivas cuentas de Instagram mientras disfrutan de la estación. Un detalle de esta instantánea llamó la atención de sus seguidores y es que, de tratarse de su mano izquierda, la intérprete de Let´s Get Loud prefirió no portar su alianza matrimonial en esta fecha tan especial.