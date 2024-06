Mientras La Diva del Bronx continúa disfrutando de su viaje, su esposo habló recientemente sobre el nivel de fama de JLo y la atención no deseada, uno de los motivos que habrían causado el quiebre en el matrimonio de casi dos años.

El pasado mes de mayo, la intérprete de Get Right anunció la cancelación de su gira This Is Me...Live. Los representantes de Live Nation explicaron que la cantante 54 años "se tomaría un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos".

