Tras el inesperado anuncio de Jennifer Lopez de la cancelación de su gira mundial, "This is me... live”, que iba a empezar a finales de junio, además de las dificultades que está pasando con su pareja, Ben Affleck, la cantante fue vista en Los Ángeles luciendo bastante deprimida.

El sábado 1 de junio fue captada en una tienda de Gucci, vestida con un traje con un escote en V y grandes gafas oscuras que no ocultaban su tristeza. La artista canceló lo que hubiera sido su primera gira en cinco años. La razón fue que "Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercano", mencionaron sus representantes.

JLo explicó en su página web, OntheJLo.com, que estpa "completamente desolada y devastada por decepcionarlos". Además, la cantante agregó lo siguiente: "Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”