Este viernes 31 de mayo, la cantante Jennifer López anunció que no haría su gira de este verano por razones personales. La gira This Is Me... Live iba a empezar a mediados de junio hasta agosto, pero algunos rumores mencionaban la baja venta de entradas.

El anuncio citó las palabras de JLO, quien dijo que deseaba tomarse un tiempo para pasar con su familia, hijos y amigos. Agregó que estaba triste por esta decisión, pero era necesario hacerlo.