“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta [Cazzu]. A la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, escribió en una story de Instagram, “Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen. Que no se expandan la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.

Christian Nodal consideró atentar contra su vida cuando Cazzu y su hija estaban en peligro

A eso se unió la oficina de publicidad del cantante de Botella Tras Botella, quien vía Conchita Oliva, la propia CEO de Latin Iconos, explicó a la revista People que "Ni Cazzu ni nadie cercana a ella ha robado a Christian Nodal. Eso es completamente falso".