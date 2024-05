El jueves 23 de mayo el cantante mexicano Christian Nodal sorprendió al mundo del entretenimiento al anunciar el fin de su relación con Cazzu, madre de su única hija Inti, con quien compartió casi dos años de su vida. “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, confirmó el intérprete de Botella tras botella en una historia de Instagram.

La artista argentina de 30 años realizó intrigantes publicaciones previos a la noticia de su ruptura amorosa. El pasado 15 de mayo, Cazzu compartió en su cuenta de X: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida", y ahora la prensa internacional asegura que la ex de Nodal, Belinda, estaría involucrada en esta sorpresiva decisión.

Lea El anuncio de Alejandra Jaramillo no fue el que sus seguidores esperaban