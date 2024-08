¿Ángela Aguilar está embarazada? Un video devela la verdad

Lo que más ha llamado la atención de los videos en los que la menor de los Aguilar luce fumando y bebiendo es que los internautas aseguran que la joven cantante estaría tomando los vicios de su esposo.

“No Ángela, aunque estés enamorada no hagas lo que él hace, si no te gusta no hagas eso. Mejor dile a él que eso está mal y hace daño”, ¿Donde quedó la niña educada? Solo falta que se tatúe toda la cara”, son algunos de los comentarios destacados.