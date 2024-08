Cazzu reaparece tras la boda de Nodal y Ángela Aguilar: "Yo sé que tienes un nuevo amor"

Pese a que la argentina dejó muy en claro que no anhela involucrarse en conflictos y mucho menos estar en el boca a boca social, la curiosidad de su ola de fanáticos no decrece, sino que incrementa. De hecho, su primera aparición posterior al matrimonio es noticia en medios internacionales.

La intérprete se vistió de invitada en un popular programa musical en el que cantó una clásica canción de desamor de Selena , situación que muchos han tildado como una clara indirecta al padre de su única hija. Aunque aún no se ha publicado la versión completa de su aparición , varios clips no hicieron falta en redes sociales.

Si en mí no encontraste felicidad

Cazzu muestra su nuevo hogar sin Christian Nodal

Como es de costumbre, no existieron comentarios relacionados a la elección detrás de la canción, de hecho, los seguidores de la intérprete no se sorprenden por aquello, ya que no es la primera vez que la madre de Inti prefiere callar y continuar con su vida, en forma de respuesta.