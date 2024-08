"No es inteligencia artificial", advirtió antes, "se ve el número de teléfono de Guaynaa, los screenshots de las videollamadas y esto es una relación que Guaynaa empieza con Claudia Bavel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar, se vino para España a hacer el tour, la ha invitado a irse con él a Sevilla, Cádiz, Barcelona...", contó.

Además, aseguró que cuenta con un audio en su poder que el cantante y compositor envió supuestamente a Bavel, con respecto a las intenciones que tenía con ella.

"Hay un audio donde le dice 'te quiero' con la voz de ella, le dice que quiere tener una relación con ella... Hay que decirle a Guaynaa que tiene un sentido del humor muy bueno: le dice 'me encantaría en un futuro tener una granja contigo, tú me cuidas los pollos y yo te cuido la tal", precisó. Hasta el momento, las acusaciones no son nada más que rumores.