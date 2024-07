El regreso de Céline Dion: la cantante actuará en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024

Sin embargo, a pesar de que la noticia ya fue confirmada por varios medios, Dion aún no ha emitido un comunicado sobre su presencia en este histórico evento. Muchos consideran que el regreso de la intérprete de My Heart Will Go On es verdad, dado que en anteriores entrevistas la cantante expresó sus ansias por volver a cantar.

Dion anteriormente ya se presentó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1996, en Atlanta. La ceremonia será el próximo viernes 26 de julio, donde mostrará la historia de este evento deportivo y lugares emblemáticos de París.

