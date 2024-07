Pese a que no la nombró en ningún momento, las fechas coinciden por sí solas. La situación incluso lo llevó a terapia: "Tomó mucho tiempo de terapia... Tomé como un año para salir de la depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso", expresó. Las redes sociales fueron parte del centro de su problemática.

Nodal le respondió a Belinda en su nueva canción, según estas teorías

Pese a que el cantante no quiso ofrecer más detalles al respecto, afirmó que la actualidad es otra, y de hecho hace "todo lo posible" para no volver a vivir lo mismo.

"Creo que llegué a un balance muy bonito de la vida donde, en realidad, no dejo de vivir por lo que digan y ni me interesa cambiar su opinión. Yo creo que cada quien. Cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea, ya no. Crean lo que quieran, ya no estoy para aclarar rumores", declaró, dejando un claro mensaje a sus detractores.