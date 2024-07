Después del nuevo estreno de Christian Nodal, No me 100to bien, las teorías de usuarios en plataformas digitales no han descansado ni un minuto. Cabe recordar que a inicios del 2024, Belinda, su exprometida, estrenó un controversial tema, Cactus , pista que, inevitablemente, parecía tener una clara dedicatoria, el intérprete de Botella Tras Botella.

"He intentado olvidarte con otras. Ya me tomé como 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé. Ya no me siento bien", dice uno de los versos del estreno musical.

Christian Nodal reacciona a foto de Cazzu y enfurece a los fans

Según usuarios en redes sociales, las teorías se basan en distintos elementos: el "tono" de la canción es similar al que usó la princesa del pop mexicano; el carro del videoclip de Nodal es parecido al que usó Belinda (la diferencia es que Christian quema el vehículo y ella no); la modelo elegida tiene un parecido con su ex, y el vestuario también tiene relación con el que usó su expareja en el clip de Cactus.