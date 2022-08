La reacción de Marc Anthony al recibir un botellazo en pleno concierto

“ A mí lo que me hace falta es un aguardiente de esos ”, expresó el puertorriqueño en medio de su interpretación de 'Flor Pálida', comentario que emocionó a varios de los asistentes, generando la idea en uno de ellos de cumplir su deseo.

La botella de alcohol golpeó su cadera y el artista latino siguió cantando, mientras intentaba calmar al público. No evitó comentar con respecto al hecho con un "no tiren, yo me lo compro".

Marc Anthony anuncia conciertos en Ecuador, así puedes comprar las entradas

El momento generó memes en redes sociales con textos como: “Cantando ‘Flor pálida’ y el que quedó pálido fue él”, “Rappi mejorando en el servicio de entrega” y “Pidió una copa y casi le tiran la fábrica”, comentaron algunos usuarios con humor tras el hecho.