Worlds 2025: comenzó el Mundial de League of Legends

El <b>Campeonato Mundial de League of Legends 2025, </b>conocido por los fans como Worlds 2025, ya está en marcha, y con él, la <b>emoción de millones de seguidores</b> alrededor del mundo. Este año, el torneo reún<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/analisis-little-nightmares-3-juego-de-terror-gran-acierto-cooperativo-EG10259368></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/platinar-hell-is-us-guia-sin-spoilers-GA10234640></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>