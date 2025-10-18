Videojuegos
Worlds 2025: comenzó el Mundial de League of Legends

El torneo más esperado del año comenzó este 14 de octubre con los 16 equipos más poderosos del mundo. Aunque ningún representante latino logró clasificar, la emoción está garantizada con el regreso de leyendas.

   
El Campeonato Mundial de League of Legends 2025, conocido por los fans como Worlds 2025, ya está en marcha, y con él, la emoción de millones de seguidores alrededor del mundo. Este año, el torneo reúne a los 16 mejores equipos de la temporada, que buscarán alzarse con la copa más prestigiosa de los esports.

Aunque ningún equipo de habla hispana logró llegar a esta edición, los fanáticos aún tienen mucho que celebrar. Entre los grandes favoritos están T1, el histórico conjunto surcoreano que busca su sexto título mundial, y G2 Esports, el gigante europeo que vuelve con todo.

Uno de los grandes cambios de este año es el nuevo formato suizo, donde todos los equipos se enfrentan entre sí en rondas sucesivas, aumentando la intensidad y la imprevisibilidad de cada partida.

Las transmisiones se realizarán en horarios poco amables para América Latina —a las 2 y 4 de la mañana—, pero eso no ha detenido a los fanáticos más fieles.

La gran final está programada para el 9 de noviembre, también en horario de madrugada. Así que los seguidores del LoL ya se preparan con café y alarmas listas, porque el camino hacia la gloria apenas comienza.

