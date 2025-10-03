Videojuegos
03 oct 2025 , 15:45

El camino fácil para platinar Hell is Us: guía sin spoilers

Una guía sin spoilers para conseguir el platino en una sola partida y sin complicaciones

   
Fuente:
propia
user placeholder

Camila Villacrés
Canal WhatsApp
Newsletter

Si estás pensando en lanzarte a la aventura de Hell is Us, prepárate para un viaje intenso que pondrá a prueba tu instinto de explorador. Este título se caracteriza por eliminar las ayudas tradicionales: no hay mapa ni marcadores, y tu única aliada será una brújula que te orientará en el camino.

Pero no te preocupes, en Mundo Gamer te traemos el “easy way”, la ruta más sencilla para conseguir el codiciado platino sin necesidad de jugar dos veces y sin arruinarte la experiencia con spoilers.

También te puede interesar: Ghost of Yōtei: Sucker Punch vuelve con una secuela visualmente impactante

Primero lo primero: trofeos clave. Uno de los más importantes es “Hombre del pueblo”, que exige completar 26 buenas obras. Este va de la mano con “Anticuario”, que implica encontrar 29 reliquias, y con “Presta atención”, que se obtiene al hablar con 21 NPC con diálogos significativos.

Todos estos objetivos deben cumplirse antes de colocar la llave azul del pesar, ya que ese momento marca el final del capítulo 1. Si lo pasas por alto, perderás la oportunidad de conseguir varios trofeos importantes.

Capítulo 2. Aquí hay un trofeo fácil de perder. Nuestro consejo: elimina a todos los enemigos antes de abrir la puerta amarilla. Si lo haces en el orden correcto, asegurarás ese logro sin complicaciones.

Siguiendo estos pasos podrás obtener el platino de Hell is Us en una sola partida, disfrutando la historia sin estrés adicional. Ideal para quienes no tienen tiempo de repetir el juego, pero quieren completar el 100 %.

También te puede interesar: Orden cronológico para ver Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer): películas y temporadas

Lista de todos los trofeos de Hell is Us

Trofeos Perdibles

  • Hombre del pueblo → Completa las 26 buenas obras (varias antes de puntos de no retorno).
  • Anticuario → Consigue las 29 reliquias (ligadas a buenas obras).
  • Presta atención → Habla con los 21 NPC con diálogo (cuidado con Capitán Vaas, Boro y Dr. Balaam Lamech).
  • Para siempre → Envía a los 4 personajes al Lago Cynon.
  • Buenas vibras / Complemento perfecto / Hasta los dientes → Mejora armas y accesorios antes de cerrar todos los bucles (farmen materiales antes).

    • Puntos de No Retorno

  • Fin del Acto 1 (colocar llave del pesar en la forja)
  • Haz todas las buenas obras del acto 1.
  • Completa “A las puertas de la muerte” antes que “Un corazón de oro”.
  • Habla con Abad Jaffer y Rebecca (+ buena obra “Ama al prójimo”).
  • Habla con Capitán Vaas (entrada del pueblo).
  • Desbloquea la herrería en Jova (empieza mejoras).
  • Fin del Acto 2 (al conseguir las 3 llaves)
  • Haz las buenas obras del acto 2 (especial cuidado con las marcadas en Talju).
  • Una luz en la oscuridad” → Entrega bengalas antes de dar walkie a Lukhan.
  • “Incógnito” → No salgas del ministerio sin completarla.
  • En Jova: libera al perro Max → lleva collar → habla con Rebecca y Jaffer → activa evento de Para siempre.
  • En Talju: habla con Boro (mecánico al norte).
  • En Auriga: habla con Dr. Balaam Lamech (MUY perdible, requiere resolver puzzles de palancas y entrar a sala amarilla).

    • Trofeos de Limpieza (Post-Game o sobre la marcha)

  • Leyenda Phol → Cierra todos los bucles temporales.
  • Instruido → Completa todas las investigaciones (lleva objetos a Tania).
  • Sabueso → Completa todos los misterios.
  • Pasión por la moda → Consigue las 9 gorras.
  • Anticuario → Completa las 29 reliquias (ligadas a misterios, Gildas Brom y cámaras).

    • ✅ Consejo general:

  • Recoge todos los brillos y materiales siempre.
  • Haz buenas obras en cuanto aparezcan para evitar fallos.
  • Mejora armas/accesorios antes de cerrar bucles.
    • Temas
    videojuegos
    Mundo Gamer
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas