Hell is Us sorprende al lanzar el mismo día que Silksong y recibir críticas positivas

En un movimiento que pocos desarrolladores se atreverían a realizar, el estudio Rogue Factor lanzó su nuevo videojuego Hell is Us el mismo día que uno de los títulos más esperados de los últimos años: Hollow Knight: Silksong. Mientras el regreso del universo de Hollow Knight acaparaba titulares y expectativas, Hell is Us logró posicionarse como una alternativa sólida e inesperadamente destacada.

El juego, una aventura de acción en tercera persona ambientada en un mundo distópico y desolado, ha apostado por una experiencia distinta: prescinde de marcadores, mapas o guías, confiando plenamente en la intuición del jugador para descubrir sus secretos. Esta decisión, arriesgada, pero calculada, ha sido bien recibida tanto por la crítica como por la comunidad. En Steam, el título acumula una mayoría de reseñas muy positivas, mientras que en Metacritic ha alcanzado una puntuación destacable de 78 sobre 100 en su versión para PlayStation 5.

Críticos especializados han elogiado el enfoque inmersivo del juego. Medios como Finger Guns lo han calificado con un 9 sobre 10, destacando que, a pesar de no ofrecer ayudas visuales tradicionales, el mundo de Hell is Us está diseñado con tanta coherencia que el jugador rara vez se siente perdido. Otros análisis resaltan su atmósfera opresiva, su narrativa críptica y su sistema de combate desafiante, aunque no exento de áreas a mejorar.

A pesar de enfrentarse al titán mediático que representa Silksong, Hell is Us ha demostrado que aún hay espacio para propuestas valientes y diferentes. Su lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC lo pone al alcance de una gran parte del mercado, y su recepción inicial sugiere que podría convertirse en uno de los títulos sorpresa del año.

Lanzar el mismo día que uno de los juegos indie más esperados podría haber sido una sentencia de invisibilidad. Sin embargo, Hell is Us ha demostrado que no todos los proyectos temen a las grandes sombras, y que una propuesta única, ejecutada con inteligencia, siempre encontrará su lugar.