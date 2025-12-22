Videojuegos
Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, fallece en un accidente vehicular

El visionario desarrollador de 55 años perdió la vida en un accidente vehicular en California.

   
    Vince Zampella en la alfombra de The Game Awards. ( Jill Connelly / EFE )
La industria de los videojuegos ha perdido a uno de sus arquitectos más influyentes. Vince Zampella, cofundador de Infinity Ward y Respawn Entertainment, falleció el domingo 21 de diciembre tras un grave accidente en la autopista Angeles Crest, al sur de California.

Según reportes de NBC LA, el vehículo en el que viajaba impactó contra una barrera de concreto y se incendió; el desarrollador fue declarado muerto en el lugar.

Zampella no solo creó juegos, sino que definió el estándar del entretenimiento moderno. En 2003, junto a Jason West, fundó Infinity Ward y lanzó Call of Duty, una franquicia que hoy es la tercera más vendida de la historia (solo por detrás de Mario y Tetris), con más de 500 millones de copias distribuidas y beneficios que superan los USD 30 000 millones.

Tras su mediática salida de Activision, Zampella demostró su capacidad de innovación al fundar Respawn Entertainment, donde dio vida a éxitos masivos como:

  • Titanfall y Apex Legends (revolucionando el género Battle Royale).
  • Star Wars Jedi: Fallen Order y su secuela.
  • Recientemente, lideraba la reestructuración de la saga Battlefield para Electronic Arts (EA).

    • Electronic Arts, compañía que adquirió su estudio en 2013 y donde Zampella desempeñaba un rol directivo crucial, expresó su dolor en un comunicado oficial:

    Quote

    "Esta es una pérdida inimaginable. Nuestros corazones están con la familia de Vince y con todos aquellos que se sintieron afectados por su trabajo".

