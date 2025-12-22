Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, fallece en un accidente vehicular

La industria de los videojuegos ha perdido a uno de sus arquitectos más influyentes. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/polemica-en-call-of-duty-nuevas-skins-BB9641289 target=_blank>Vince Zampella</a>, cofundador de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/call-of-duty-black-ops-7-modo-zombis-IH10178101 target=_blank>Infinity Ward y Respawn Entertainment</a>, falleció el domingo 21 de diciembre tras un<b></b> <i><b></b></i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/estos-videojuegos-mas-esperados-de-2026-NM10587930 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><i></i><i></i><b></b> <b></b><b></b>