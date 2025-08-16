Los videojuegos cobrarán vida en Ecuavisa

Ecuavisa y Netlife se unen para lanzar GAMING BATTLE IRL, una competencia que traslada el mundo virtual de los videojuegos al mundo real. El concurso, el primero en su tipo en Ecuador, busca a jugadores que puedan ir más allá del control y la pantalla para demostrar su destreza en desafíos físicos, trabajo en equipo y estrategia, todo con un gran premio en juego.

El programa está inspirado en títulos icónicos que van desde la acción de Call of Duty y los deportes de FC o eFootball, hasta la velocidad de Mario Kart y la estrategia de Tetris. La producción creó un formato que combina la esencia de estos juegos con obstáculos del mundo real, lo que obliga a los participantes a adaptarse y a usar habilidades que van más allá del juego.

Según Jimmy Zambrano, director creativo del proyecto, la intención es que los concursantes "vivan la emoción de sus juegos favoritos como nunca antes". La competencia busca que los participantes se conviertan en los protagonistas de su propio videojuego, un concepto que va más allá de un simple torneo.

