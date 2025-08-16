Los videojuegos cobrarán vida en Ecuavisa

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ecuavisa target=_blank>Ecuavisa</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/netlife target=_blank>Netlife</a> se unen para lanzar GAMING BATTLE IRL, </b>una competencia que <b>traslada el mundo virtual de los videojuegos al mundo real.</b> El concurso, el primero en su tipo en Ecuador, busca a<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/manga-vinland-saga-llega-a-final-DM9871234 target=_blank></a></b>