Videojuegos
16 ago 2025 , 10:00

Los videojuegos cobrarán vida en Ecuavisa

GAMING BATTLE IRL lleva la adrenalina de los títulos más populares a un campo de juego real, donde los participantes deben demostrar sus habilidades fuera de la pantalla para ganar USD 5.000.

   
  • Los videojuegos cobrarán vida en Ecuavisa
    Persona con gafas de realidad virtual( Foto de Harsch Shivam (Pexels) )
user placeholder

Redacción
Ecuavisa y Netlife se unen para lanzar GAMING BATTLE IRL, una competencia que traslada el mundo virtual de los videojuegos al mundo real. El concurso, el primero en su tipo en Ecuador, busca a jugadores que puedan ir más allá del control y la pantalla para demostrar su destreza en desafíos físicos, trabajo en equipo y estrategia, todo con un gran premio en juego.

El programa está inspirado en títulos icónicos que van desde la acción de Call of Duty y los deportes de FC o eFootball, hasta la velocidad de Mario Kart y la estrategia de Tetris. La producción creó un formato que combina la esencia de estos juegos con obstáculos del mundo real, lo que obliga a los participantes a adaptarse y a usar habilidades que van más allá del juego.

Según Jimmy Zambrano, director creativo del proyecto, la intención es que los concursantes "vivan la emoción de sus juegos favoritos como nunca antes". La competencia busca que los participantes se conviertan en los protagonistas de su propio videojuego, un concepto que va más allá de un simple torneo.

¿Cómo participar?

  • Primero deberás registrarte en el sitio de Ecuavisa.com entre el 18 y el 31 de agosto.
  • Luego los concursantes deben completar una ficha y subir un video de 1 minuto y 30 segundos donde se presenten y muestren destreza física.
  • El casting seleccionará a los finalistas, los cuales se anunciarán el 31 de septiembre. A partir de esta fecha los competidores se enfrentarán en una serie de desafíos presenciales que recrean las dinámicas de los videojuegos.

    • El conductor Panchito Molestina será el encargado de llevar la adrenalina del campo de juegos a los espectadores en todo el país.

    El gran premio es de USD 5.000. El competidor que supere los seis retos de la competencia se convertirá en el ganador absoluto. Esta recompensa añade un alto nivel de tensión y emoción a cada etapa del concurso, lo que lo hace muy atractivo para los jugadores y para el público.

    ¿Dónde verlo?

    El programa GAMING BATTLE IRL tendrá un formato multiplataforma y se estrenará el 11 de septiembre. Estará disponible en varias plataformas digitales, incluyendo TikTok (@ecuavisaec), Instagram (@ecuavisatv), YouTube (Ecuavisa Oficial) y Ecuavisa Play (lo puedes descargar en App Store y Play Store).

