El 'port' o remasterización del videojuego The Last of Us Parte I llegó para PC este 28 de marzo del 2023, luego de que PlayStation postergara su lanzamiento casi dos semanas. Sin embargo, solo un día después de su estreno, miles de usuarios reportan varias fallas. Los principales problemas estarían referidos a sentidos de optimización y jugabilidad en las principales plataformas, generando innumerables críticas hacia el mítico juego de caracter posapocalíptico. Los fanáticos del videojuego han reportado diversas problemáticas de graficación, 'crasheos', 'bugs' y rendimiento de CPU en la nueva versión de The Last of Us, después de que Epic Games Store y Steam pusieron a disposición para que puedan disfrutarlo en computadora. La mayoría de críticas son malas, y fueron expresadas en la página web oficial de la segunda tienda gamer más grande en el mundo. En Steam ya se puede denotar la inconformidad de los jugadores, con un índice de más de 6 mil comentarios negativos.

Desarrolladores de The Last of Us responden a las críticas

El principal desarrollador del videojuego, Naughty Dog, expresó su preocupación mediante un comunicado en sus redes sociales. Además, aseguraron que ya se encuentran trabajando para "reparar los problemas que nos han reportado".

Para recopilar todas las fallas técnicas en el The Last of Us Parte I se habilitó una página web donde se pueden enviar todas los problemas y críticas. No obstante, aún no se ha confirmado la fecha de actualización de parche que traerá todas las correcciones posibles. Se aclara que los principales errores de jugabilidad que presenta el videojuego es únicamente para su adaptación en computadora. Si bien los usuarios de PS4 y PS5 también han reportado ciertas inconsistencias, estas no tienen nada que ver con el extenso rechazo que se ha hecho sentir en menos de veinticuatro horas en PC.

¿Qué es The Last of Us y por qué tiene tanta fama?

