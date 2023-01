The Last of Us parte 3 solo se desarrollará si se consigue una historia "convincente"

El presidente de la desarrolladora de videojuegos Naughty Dog, Neil Druckmann, ha declarado que la creación de la parte 3 para la saga The Last of Us solo se llevará a cabo si consiguen crear una historia "convincente" y ha confirmado que Uncharted 4 ha sido la "pincelada final" de esa franquicia.

Así lo ha trasladado Druckmann en declaraciones recogidas por BuzzFeed, donde, preguntado por el futuro del videojuego The Last of Us, se ha remitido a la próxima entrega prevista, que será una experiencia multijugador.

Lea también: "Minecraft corrige un error tras 10 años de quejas de los jugadores"

Según ha detallado, Naughty Dog está trabajando en este proyecto en el que los jugadores podrán vagar por el mundo de The Last of Us con amigos "experimentando la tensión y brutalidad de este mundo". Además, ha señalado que será una nueva historia y tendrá un elenco de personajes que viven en otra ciudad y aún no se habían conocido.