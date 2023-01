The Last of Us: la serie que adapta al popular videojuego es aclamada en su estreno

La espera terminó. El popular videojuego "The Last of Us" llegó a revolucionar las plataformas de streaming con una adaptación que viene recibiendo buenas críticas dentro del poco tiempo que tiene de 'ver la luz'.

La serie que se transmite en HBO es considerada como una de las mejores del 2023. El dramatismo que transmitía el videojuego también estará plasmado en un total de 9 episodios que cuestionan a la condición humana y su moralidad tras el Apocalipsis.

La producción de la obra de TV imita fielmente varios momentos o escenas del propio videojuego. Sin embargo, "The Last of Us" también se permite explorar otros tipos de punto de vista y hasta historias que le dan una identidad propia al producto cinematográfico.

En el fin de semana de su estreno, la serie que protagoniza el actor chileno Pedro Pascal ha recibido muy buenas críticas de parte de la audiencia en general. En portales como MetaCritic y Rotten Tomatoes, el público en general aprueba a la serie casi que de forma unánime.

Además de una calidad visual de primera, varias reseñas de la serie afirman que no es necesario conocer la historia detrás del videojuego para engancharse con la producción de HBO.