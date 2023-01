The Last of Us: Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, asegura que las críticas le están afectando

Este domingo, 15 de enero de 2023, se estrena la serie de The Last of Us en HBO y como te contamos en Mundo Gamer, esta será una adaptación fiel al aclamado videojuego de Naughty Dog, sin embargo, los fans no estuvieron contentos con la interpretación de Bella Ramsey como Ellie, por su falta de parecido. El 'hate' no se dejó esperar y las redes sociales se inundaron de comentarios.

