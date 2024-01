Un resumen de las últimas novedades en el mundo de los videojuegos

Según aseguró Blackman en el comunicado de Netflix, Horizon Zero Dawn es un " juego excepcionalmente bien elaborado, con personajes maravillosos que no se ven a menudo en el mundo de los videojuegos " y confirmó que Aloy será el protagonista principal de la historia.

Según una encuesta masiva de Reditt, Skyrim fue elegido como el mejor juego de todos los tiempos, por lo que sigue cautivando a los jugadores 12 años después de su lanzamiento original.

En total, 1 500 juegos se disputaron el título en la enorme encuesta, que se redujo a 100, con títulos como Fallout: New Vegas, Mass Effect 2, Bloodborne, The Last of Us, The Witcher 3: Wild Hunt y muchos más. Sin embargo, Skyrim se llevó la corona.