Comienza un nuevo año y con él, varias sorpresas. En este 2024, la industria del gaming no se detiene y ya cuenta con varias novedades a la fila ; principalmente lanzamientos interesantes, nuevas consolas y más.

El primero es 'A Plague Tale Requiem', en la cual encarnaremos a Hugo y Amicia para una vez más hacerle frente a la plaga de las ratas.

El segundo es 'Evil West', una obra de acción donde debemos acabar con vampiros y monstruos en un combate frenético y mucha, mucha acción.

Y el último, pero no menos importante, es el indi, 'Nobody Saves the World'. En este RPG de acción visitaremos mundos coloridos y con una campaña que ronda entre las 15 a 20 horas con mazmorras muy ingeniosas.