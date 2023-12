Lee más: The Day Before retrasa su lanzamiento por problemas con el registro de su título

The Day Before es un videojuego multijugador online masivo (MMO, por sus siglas en inglés), que se basa en la supervivencia en un mundo abierto . Es desarrollado en una América pospandémica que está plagada de personas antropófagas e infectadas.

Screenshot de partida de The day before

Screenshot de partida de The day before

Los fans, que esperaron casi tres años para este videojuego, truncaron su emoción casi de inmediato con el acceso anticipado del título. Tiene un mundo vacío con dos o tres zombies, gráficos decepcionantes, su apartado social deja mucho que desear y lo peor es que no cumplen con todo lo ofrecido. Es una verdadera pena para los jugadores amantes de este tipo de juegos.

El juego es una decepción total, tanto que en Steam ya no se lo puede comprar. Decidieron cerrarlo por completo. Sin embargo, las personas que lo compraron podrán seguir jugando pese al cierre del mismo, la pregunta es hasta cuándo. La desarrolladora no se ha pronunciado si el juego saldrá o no para PlayStation 5 o la Xbox series X y S.