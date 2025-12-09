La Tienda de PS5 filtró un personaje esperado para Resident Evil Requiem

Después de varios meses de rumores sobre el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de Resident Evil para su nuevo capítulo, finalmente se confirmó que Leon S. Kennedy será un personaje jugable.

Aunque Capcom, la empresa japonesa creadora de la saga, no había hecho ningún anuncio oficial, los seguidores ya especulaban sobre su aparición. Uno de los primeros en mencionarlo fue Dusk Golem, quien señaló que en la preventa del juego se podía ver un traje asociado al personaje.

Además, algunos fans aseguraban que en el tráiler del videojuego aparecían detalles que insinuaban su presencia. Incluso cuando Capcom pidió ignorar las filtraciones, las teorías continuaron hasta que la información salió a la luz.

