Videojuegos
09 dic 2025 , 16:06

La Tienda de PS5 filtró un personaje esperado para Resident Evil Requiem

Los rumores sobre el regreso de Leon S. Kennedy al fin terminan, PlayStation lo ha confirmado con su primera imagen oficial.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Después de varios meses de rumores sobre el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de Resident Evil para su nuevo capítulo, finalmente se confirmó que Leon S. Kennedy será un personaje jugable.

Lea más: Nuevo gameplay de Resident Evil 9 revela un tono más oscuro

Aunque Capcom, la empresa japonesa creadora de la saga, no había hecho ningún anuncio oficial, los seguidores ya especulaban sobre su aparición. Uno de los primeros en mencionarlo fue Dusk Golem, quien señaló que en la preventa del juego se podía ver un traje asociado al personaje.

Además, algunos fans aseguraban que en el tráiler del videojuego aparecían detalles que insinuaban su presencia. Incluso cuando Capcom pidió ignorar las filtraciones, las teorías continuaron hasta que la información salió a la luz.

Lea: La agenda más terrorífica del 2025 y 2026 en PlayStation 5

La Tienda de PS5 filtró un personaje esperado para Resident Evil Requiem

¿Cómo se reveló este secreto del videojuego?

Al ingresar a PlayStation Store y buscar el juego, se observa en la imagen promocional a Grace Ashcroft como protagonista y, en segundo plano, a Leon S. Kennedy de perfil y con barba, indicando el pasar del tiempo.

Tras esta revelación, el entusiasmo aumentó, ya que para los jugadores podría indicar conexiones con el canon, nuevas misiones y una expansión de la historia.

Lea también: Resident Evil Requiem 9 sorprende con su regreso a las raíces de la saga

La aparición de Kennedy es relevante para el cierre de esta etapa, y aunque Capcom aún no la ha confirmado directamente, sí señaló que este título cerrará un ciclo y pondrá punto final a ciertas tramas de la saga.

