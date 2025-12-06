Videojuegos
Nuevo gameplay de Resident Evil 9 revela un tono más oscuro

El adelanto muestra escenarios opresivos, zombis aterradores y una propuesta que apuesta nuevamente por la tensión y la vulnerabilidad del jugador.

   
Capcom ha presentado un nuevo gameplay de Resident Evil 9, generando un fuerte impacto entre los seguidores de la saga.

El metraje revela un cambio evidente en la atmósfera: la franquicia vuelve a sumergirse en un estilo más oscuro y cargado de terror, apostando nuevamente por el survival horror que la hizo legendaria.

El video muestra ubicaciones deterioradas, iluminación limitada y una puesta en escena que mantiene al jugador al borde del suspenso. Los zombis, con un diseño inquietante y movimientos impredecibles, refuerzan la sensación de peligro constante en cada pasillo y habitación.

La jugabilidad también evidencia un enfoque más estratégico. La administración de recursos, la exploración cuidadosa y los momentos de silencio que anteceden al susto regresan como pilares fundamentales de la experiencia. Este estilo recuerda a las entregas más queridas de la franquicia, donde el miedo y la tensión eran protagonistas.

La comunidad gamer ha reaccionado con entusiasmo, destacando la fidelidad al espíritu original de Resident Evil. Con este nuevo vistazo, la expectativa por conocer más detalles de Resident Evil 9 continúa creciendo, mientras el estudio promete una entrega que podría redefinir el rumbo de la saga en esta nueva etapa.

