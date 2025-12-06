Nuevo gameplay de Resident Evil 9 revela un tono más oscuro

Capcom ha presentado un <b>nuevo gameplay</b> de <a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/resident-evil-requiem-9-regreso-raices-saga-XH9988321><b>Resident Evil 9</b>,</a> generando un <b>fuerte impacto</b> entre los seguidores de la saga. El metraje revela un <b>cambio evidente en la atmósfera</b>: la franquicia vuelve a<b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/fan-recrea-kratos-remake-nuevo-god-of-war-NN10486847></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/zoopunk-tigames-potente-trailer-gameplay-10-meses-EA10458378></a> <b></b><b></b><b></b><b></b>